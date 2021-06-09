Суд над Промесом может пройти до старта чемпионата Европы-2020

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Куинси Промес может предстать перед судом до старта Евро-2020, об этом рапортует De Telegraaf.

Источник сообщает, что двоюродный брат футболиста, который является потерпевшим в этом деле, хочет добиться судебного заседания в ближайшие дни. Промеса обвиняют в нанесении родственнику ножевых ранений. Инцидент произошел летом прошлого года.

Сторона потерпевшего считает, что прокуратура специально оттягивает рассмотрение дела, чтобы дать возможность игроку принять участие в чемпионате Европы. Турнир стартует 11 июня.