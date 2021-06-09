«Крылья Советов» продлили сотрудничество с двумя футболистами

Самарские «Крылья Советов» посредством официального сайта объявили о пролонгации сотрудничества с двумя футболистами. Новые контракты с клубом заключили полузащитники Денис Якуба и Дмитрий Кабутов.

В минувшем сезоне самарский коллектив выступал в первенстве ФНЛ. «Крылья Советов» уверенно выиграли турнир, набрав 101 очко. По итогам сезона команда завоевала путевку в Премьер-лигу.

Также клуб представил план подготовки к грядущему сезону. Команда проведет пять товарищеских поединков в Сербии, где состоится тренировочный сбор. Детальный график подготовки «Крыльев Советов» будет представлен позже.