«Крылья Советов» продлили сотрудничество с двумя футболистами

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09 Июня 2021, 11:52,
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Самарские «Крылья Советов» посредством официального сайта объявили о пролонгации сотрудничества с двумя футболистами. Новые контракты с клубом заключили полузащитники Денис Якуба и Дмитрий Кабутов.
В минувшем сезоне самарский коллектив выступал в первенстве ФНЛ. «Крылья Советов» уверенно выиграли турнир, набрав 101 очко. По итогам сезона команда завоевала путевку в Премьер-лигу.
Также клуб представил план подготовки к грядущему сезону. Команда проведет пять товарищеских поединков в Сербии, где состоится тренировочный сбор. Детальный график подготовки «Крыльев Советов» будет представлен позже.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Крылья Советов, Денис Якуба, Дмитрий Кабутов