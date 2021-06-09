«Зенит» готовит предложение ЦСКА по трансферу Влашича

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09 Июня 2021, 11:46,
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Петербургский «Зенит», подыскивающий усиление в среднюю линию, вернулся к кандидатуре полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, утверждает издание «Спорт-экпресс».
Источник сообщает, что «сине-бело-голубые» попробуют подписать хорватского игрока в текущее трансферное окно. Боссы чемпиона России готовы потратить на приобретение Влашича 25 миллионов евро.
Примечательно, что в прошлом году «Зенит» делал аналогичное предложение, на которое «армейцы» ответили отказом.
В прошлом сезоне РПЛ Никола сыграл 26 матчей, забил 11 голов и сделал пять ассистов. Трудовое соглашение хорвата с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич
Кратко : по-умному от этого трансфера необходимо отказаться .
1. Влашич явно не настроен и дальше играть в ЦСКА. Последние полгода были очень показательными.
2. Но он не настроен играть и в РПЛ .
3. Его цель - ТОР-Клуб . Его цель минимум - лига из ТОР - 5 .
Но предложений из ТОП - 5 нет . Только разговоры .
4. 1. Для Влашича Зенит интересен на 1 год как возможность сыграть в ЛЧ и еще раз показаться .
4.2. Зенит может дать ЗП ,как ТОР-Клуб .
5 . Но что будет через год ? Мы не раз это уже видели . Разговоры ,интервью и недовольство и снижение игрового тонуса и уровня .
Поэтому по-умному от этого трансфера необходимо отказаться .