«Зенит» готовит предложение ЦСКА по трансферу Влашича

Петербургский «Зенит», подыскивающий усиление в среднюю линию, вернулся к кандидатуре полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, утверждает издание «Спорт-экпресс».

Источник сообщает, что «сине-бело-голубые» попробуют подписать хорватского игрока в текущее трансферное окно. Боссы чемпиона России готовы потратить на приобретение Влашича 25 миллионов евро.

Примечательно, что в прошлом году «Зенит» делал аналогичное предложение, на которое «армейцы» ответили отказом.

В прошлом сезоне РПЛ Никола сыграл 26 матчей, забил 11 голов и сделал пять ассистов. Трудовое соглашение хорвата с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.