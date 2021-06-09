Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Зенит» готовит предложение ЦСКА по трансферу Влашича

09 Июня 2021, 11:46,

Петербургский «Зенит», подыскивающий усиление в среднюю линию, вернулся к кандидатуре полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, утверждает издание «Спорт-экпресс».

Источник сообщает, что «сине-бело-голубые» попробуют подписать хорватского игрока в текущее трансферное окно. Боссы чемпиона России готовы потратить на приобретение Влашича 25 миллионов евро.

Примечательно, что в прошлом году «Зенит» делал аналогичное предложение, на которое «армейцы» ответили отказом.

В прошлом сезоне РПЛ Никола сыграл 26 матчей, забил 11 голов и сделал пять ассистов. Трудовое соглашение хорвата с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Никола Влашич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
superzina
09 Июня 2021, 12:40

Кратко : по-умному от этого трансфера необходимо отказаться .
1. Влашич явно не настроен и дальше играть в ЦСКА. Последние полгода были очень показательными.
2. Но он не настроен играть и в РПЛ .
3. Его цель - ТОР-Клуб . Его цель минимум - лига из ТОР - 5 .
Но предложений из ТОП - 5 нет . Только разговоры .
4. 1. Для Влашича Зенит интересен на 1 год как возможность сыграть в ЛЧ и еще раз показаться .
4.2. Зенит может дать ЗП ,как ТОР-Клуб .
5 . Но что будет через год ? Мы не раз это уже видели . Разговоры ,интервью и недовольство и снижение игрового тонуса и уровня .
Поэтому по-умному от этого трансфера необходимо отказаться .

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Голевой сезон. 20/21. «Зенит».
«Голевой сезон. 20/21. «Зенит».
1 1
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
1 1
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
1 1
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей