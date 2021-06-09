Салихова ответила на вопрос о работе в ЦСКА

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09 Июня 2021, 11:29,
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Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова ответила на вопрос о возможной работе в совете директоров другого российского клуба - ЦСКА.
«Откажу», - кратко ответила женщина в своем телеграм-канале.
Стоит напомнить, что в прошлом месяце Салихова вошла в совет директоров «красно-белых». Однако спустя некоторое время она покинула свою должность из-за несогласия с назначением португальца Руя Витории на пост главного тренера команды.
По итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на втором месте в российской Премьер-лиги, получив путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Зарема Салихова
Когда нас перестанут оповещать о каждом чихе этой дамы? Ну да, повезло девушке, она стала женой богатого человека, владельца футбольного клуба. Но на этом ее достоинства именно в футболе и заканчиваются.