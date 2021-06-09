Салихова ответила на вопрос о работе в ЦСКА

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова ответила на вопрос о возможной работе в совете директоров другого российского клуба - ЦСКА.

«Откажу», - кратко ответила женщина в своем телеграм-канале.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце Салихова вошла в совет директоров «красно-белых». Однако спустя некоторое время она покинула свою должность из-за несогласия с назначением португальца Руя Витории на пост главного тренера команды.

По итогам минувшего сезона «Спартак» финишировал на втором месте в российской Премьер-лиги, получив путевку в квалификацию Лиги чемпионов.