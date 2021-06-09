«Урал» объявил об уходе Страндберга

Норвежский защитник Стефан Страндберг покинул екатеринбургский «Урал». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба. 30-летний скандинавский игрок ушел из российского коллектива в связи с истечением срока трудового договора.

«Урал» попрощался со Страндбергом, пожелав игроку успешного продолжения карьеры на клубном уровне и в сборной Норвегии.

В составе команды из Екатеринбурга Стефан провел 17 поединков в минувшем сезоне чемпионата России, забил гол и сделал результативную передачу. Также игрок получил две желтые карточки и один раз был удален с поля.

По итогам прошлого сезона «Урал» финишировал на 12 месте в РПЛ.