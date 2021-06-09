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Салихова: «Шамиль-Ко знатный аферист»

09 Июня 2021, 00:15,

Жена главы «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова не стесняется выражений, оценивая деятельность Шамиля Газизова на должности генерального директора «красно-белых».

В своем телеграм-аккаунте Салихова привела переписку с Газизовым по поводу полузащитника «Интера» Виктора Мозеса. Жена Федуна рекомендовала обратить внимание на игрока 22 сентября и 4 октября, прикрепляя рекомендации от агента Франко Камоцци.

В ответ на первое сообщение Газизов попросил дать ему два дня на оценку футболиста. Мозес был арендован 15 октября.

- Шамиль-Ко знатный аферист, - так оценила Газизова Салихова.

Напомним, что бывший генеральный директор судится со «Спартаком» за денежную компенсацию по разрыву контракта.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов, Зарема Салихова
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