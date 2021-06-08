«Динамо» предложило контракт Лаксальту

Московское «Динамо» вышло на связь с уругвайским защитником «Милана» Диего Лаксальтом.

Российский клуб предложил игроку контракт до лета 2025 года. Николо Скира не сообщает о финансовой части вопроса. В 2018 году Лакасальт пришёл в «Милан» из «Дженоа» за 18 миллионов евро. Уругваец провёл в составе «россонери» лишь 20 игр, а остальное время находился в арендах - в «Торино» и «Селтике».

28-летний защитник является воспитанником клуба «Дефенсор Спортинг», за который сыграл в 15 матчах. Также Лаксальт был игроком миланского «Интера», но и там ни разу не вышел в основе.

В прошлом сезоне Лаксальт забил в 26 матчах за «Селтик» один гол.