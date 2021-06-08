Куарежма может перейти в «Крылья Советов»

Рикарду Куарежма, который ранее играл за «Барселону» и был игроком сборной Португалии, может стать футболистом самарских «Крыльев Советов».

В составе «Крылышек» выступает португалец Рикарду Алвеш, с которым Куарежма является близким другом. Именно Рикарду Алвеш настаивает на переходе своего тёзки в «Крылья Советов», как говорят источники «КП-Самара». Сумма трансфера и заработная плата пока что не оглашается.

С 2020 года Куарежма играет за «Виторию». За прошедший сезон полузащитник провёл 28 матчей и забил четыре мяча.

«Крылья Советов» заняли первое место в турнирной таблице ФНЛ и пробились в РПЛ.