Джикия: «Макаров и Зобнин могли бы уехать в Европу»

Игрок сборной России Георгий Джикия назвал имена российских футболистов, которые могли бы проявить себя в европейских первенствах.

Джикия уверен, что в России много молодых талантов, которые с годами становятся лучше и лучше. Если выделять кого-то конкретно, то защитник «Спартака» отметил Романа Зобнина и Дениса Макарова. По оценке Джикии для YouTube-канала «МЯЧ Production», против них очень тяжело играть, поэтому в Европе они бы точно не потерялись.

Роман Зобнин уже заявлял, что готов отправиться в иностранные чемпионаты.

На данный момент все вышеперечисленные футболисты находятся в расположении сборной России для участия на Евро-2020.