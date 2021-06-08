Агент Джорджевича: «Он открыт для новых вызовов как внутри России, так и за рубежом»

Агент Луки Джорджевича Игор Глушчевич прокомментировал уход игрока из «Локомотива».

- Мы пришли к соглашению о расторжении контракта между Лукой Джорджевичем и «Локомотивом». Он свободен и открыт для новых вызовов как внутри России, так и за рубежом. Посмотрим, что случится в скором времени, - приводит слова агента специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Джорджевич перешел в «Локомотив» из «Зенита» два года назад. Прошлый сезон черногорец провел в «Арсенале» на правах аренды и забил два гола в 14 официальных матчах. Футболист появился в России в 2012 году, но до сих пор себя по-настоящему не раскрыл.