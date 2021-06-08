​Стало известно, кто возглавит проект ВАР в России

Во время пресс-конференции глава судейского комитета Ашот Хачатурянц рассказал о том, что возглавит проект ВАР в России. Недавно эта должность оказалась вакантной после ухода Леонида Калошина.

«Проект ВАР возглавит Кирилл Верхолетов. Это опытный специалист, который, надеюсь, исправит ошибки», - рассказал Хачатурянц.

Стоит сказать, что на фоне внедрения системы ВАР скандалов на почве судейства в российском футболе меньше не стало. Чуть ли не после каждого тура прошедшего чемпионата болельщики обсуждали грубые судейские ошибки, которые ВАР не помогал исправить.