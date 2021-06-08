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​В правилах футбола произошла поправка

08 Июня 2021, 16:50,

Организация IFAB, регулирующая правила футбола, сообщила о поправке в правиле 12, касающемся нарушений правил игры. Теперь при определении положения «вне игры» граница между плечом и рукой определяется по нижней части подмышечной впадины.

«Плечо не считается частью руки, когда ситуация оценивается на предмет игры рукой. Следовательно, плечо является частью тела, которой можно забить чистый гол. Поэтому плечо нужно учитывать при оценке офсайда», - говорится в пояснении поправки.

Поправка вступает в силу с сезона 2021/2022.

Ранее IFAB подлил действие правила пяти замен до конца 2022 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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