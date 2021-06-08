​Хачатурянц подтвердил, что ему предлагали возглавить РПЛ

Ашот Хачатурянц, который возглавляет судейский комитет в РФС, подтвердил, что ему предлагали стать президентом Премьер-лиги.

«Если вы знаете, то отрицать нет смысла – такое предложение выдвигали представители клубов. Но я очень хочу завершить ту работу, которую начал. Хочу завершить реформы», - рассказал Хачатурянц во время пресс-конференции.

Напомним, что с 2007 года должность президента Премьер-лиги России занимает Сергей Прядкин. В марте он был переизбран на ближайшие пять лет.

Добавим, что за последнее время судейскую работу потеряли Михаил Вилков и Станислав Васильев.