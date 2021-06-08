​Хачатурянц не допускает возвращение к работе арбитра Васильева

Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц рассказал журналистам о том, что арбитр Станислав Васильев по итогам проведённой проверки не был рекомендован ни в один из списков судей на следующий сезон. Подробностей Хачатурянц раскрывать не стал, отметив лишь, что подобные решения принимаются не по одной игре и не по одному эпизоду.

«Вернётся ли Васильев к работе через год? Пока я возглавляю судейский комитет, он работать не будет. Но теоретически Васильев сможет вернуться, когда появится новый руководитель судейского комитета», - сказал Хачатурянц.

Напомним, что в мае Станислав Васильев был временно отстранён после отработанного матча между «Ротором» и «Ахматом».