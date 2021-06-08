​«Краснодар» объявил об уходе Смольникова

«Краснодар» через страницы своего официального сайта проинформировал общественность об уходе защитника Игоря Смольникова. Трудовое соглашение с 32-летним футболистом, действовавшее до завершения следующего сезона, было расторгнуто по соглашению сторон.

Игорь Смольников играл за «Краснодар» в сезоне 2012/2013, после чего перебрался в «Зенит». Летом 2020 года защитник снова пополнил состав «быков». В завершившемся сезоне Смольников провёл 32 матча в различных соревнованиях.

Напомним, что «Краснодар» завершил чемпионат России только на 10 позиции и остался без еврокубков. Весной команду принял белорусский тренер Виктор Ганчаренко.