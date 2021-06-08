Хвича подтвердил переговоры с «Лидсом»

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия прокомментировал информацию о своем возможном переезде в клуб английской Премьер-лиги.

«Переговоры с «Лидсом» велись и могут продолжаться снова. Не люблю говорить заранее. Переговоры ведутся со многими клубами», - поведал полузащитник в эфире телеканала «Рустави 2».

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги 20-летний футболист провел 23 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь результативных передач. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Кварацхелии оценивается в 18 миллионов евро.