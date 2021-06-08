Хвича подтвердил переговоры с «Лидсом»

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08 Июня 2021, 13:44,
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Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия прокомментировал информацию о своем возможном переезде в клуб английской Премьер-лиги.
«Переговоры с «Лидсом» велись и могут продолжаться снова. Не люблю говорить заранее. Переговоры ведутся со многими клубами», - поведал полузащитник в эфире телеканала «Рустави 2».
В минувшем розыгрыше Премьер-лиги 20-летний футболист провел 23 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и восемь результативных передач. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Кварацхелии оценивается в 18 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лидс, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия