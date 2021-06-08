«Локомотив» объявил об уходе Джорджевича

Московский «Локомотив» расстался с черногорским форвардом Лукой Джорджевичем, об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны приняли решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию.

«Железнодорожники» в своем твиттер-аккаунте попрощались с 26-летним нападающим, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

В сезоне-2020/2021 российской Премьер-лиги Джорджевич выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». В составе «оружейников» черногорец провел 14 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

В чемпионате России Лука также известен по выступлениям за «Зенит».