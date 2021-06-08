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«Рома» возобновит интерес к Азмуну, если не подпишет Белотти

08 Июня 2021, 13:08,

Руководство «Ромы» планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно. Приоритетный целью столичного клуба считается форвард «Торино» Андреа Белотти. «Волки» сделали предложение туринскому клубу, однако получили отказ.

Как сообщает Corriere dello Sport, если трансфер Белотти сорвется, «Рома» вернется к кандидатуре иранца Сердара Азмуна, выступающего за петербургский «Зенит».

Контракт 26-летнего футболиста с чемпионом России рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ Азмун сыграл 24 матча, забил 19 мячей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Сердар Азмун, Трансферы футбола - лето 2021, Андреа Белотти
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