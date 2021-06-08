Агент высказался о будущем Мамманы в «Зените»

Футбольный агент Эрнан Регера, который ведет дела защитника петербургского «Зенита» Эмануэля Мамманы, отреагировал на слухи о возможном уходе своего клиента из российского коллектива.

«У Эмануэля контракт с «Зенитом». У меня нет информации об его уходе из клуба этим летом», - ответил агента на вопрос корреспондента издания «Спорт-Экспресс».

Действующее трудовое соглашение 25-летнего аргентинца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022 года.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Маммана выступал на правах аренды за «Сочи». Защитник провел 18 поединков, в которых сделал голевую передачу и получил четыре желтые карточки.