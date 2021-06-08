Агент высказался о будущем Мамманы в «Зените»

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08 Июня 2021, 11:44,
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Футбольный агент Эрнан Регера, который ведет дела защитника петербургского «Зенита» Эмануэля Мамманы, отреагировал на слухи о возможном уходе своего клиента из российского коллектива.
«У Эмануэля контракт с «Зенитом». У меня нет информации об его уходе из клуба этим летом», - ответил агента на вопрос корреспондента издания «Спорт-Экспресс».
Действующее трудовое соглашение 25-летнего аргентинца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2022 года.
В прошлом сезоне российской Премьер-лиги Маммана выступал на правах аренды за «Сочи». Защитник провел 18 поединков, в которых сделал голевую передачу и получил четыре желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эмануэль Маммана
За него Зенит 4 года назад заплатил 16 млн .
А сейчас он не нужен Сочи даже в аренду .
Вот он легко предсказуемый (если кто-то захочет найду в архиве свою оценку этого трансфера )
эксперимент Фурсенко и Сарсания по закупке 5 аргов .
4 в минус и даже единственный Паредес не сведет в 0 .