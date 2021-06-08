Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Гайч хочет продолжить карьеру в Европе

08 Июня 2021, 11:22,

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за итальянский «Беневенто», рассказал о своих дальнейших планах.

«Я намерен остаться в Европе. В моем договоре с «Беневенто» прописан пункт о выкупе, но этот вопрос пока не решен. Могу сказать, что в Серии А мне было легче. Это более комфортный чемпионат для меня», - приводит слова аргентинского футболиста TyC Sports.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 22-летний форвард сыграл 15 матчей и забил два гола.

Ранее появилась информация о возможном возвращении Гайча в Аргентину. Интерес к игроку проявляет «Бока Хуниорс».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Адольфо Гайч
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020  
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Популярные материалы
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Голевой сезон. 20/21. «Зенит».
«Голевой сезон. 20/21. «Зенит».
1 0
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
1 1
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
1 1
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей