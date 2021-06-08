Гайч хочет продолжить карьеру в Европе

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за итальянский «Беневенто», рассказал о своих дальнейших планах.

«Я намерен остаться в Европе. В моем договоре с «Беневенто» прописан пункт о выкупе, но этот вопрос пока не решен. Могу сказать, что в Серии А мне было легче. Это более комфортный чемпионат для меня», - приводит слова аргентинского футболиста TyC Sports.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 22-летний форвард сыграл 15 матчей и забил два гола.

Ранее появилась информация о возможном возвращении Гайча в Аргентину. Интерес к игроку проявляет «Бока Хуниорс».