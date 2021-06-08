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Фетисов: «Спартак» намерен сохранить всех лидеров»

08 Июня 2021, 09:59,

Московский «Спартак» поделился планами на летнее трансферное окно. Об этом рассказал представитель «красно-белых» Антон Фетисов.

«Спартак» намерен сохранить всех лидеров. Устраивать распродажу клуб не намерен, нам очень важен результат», - передает слова функционера издание «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что лондонский «Вест Хэм» хочет купить полузащитника «Спартака» Алекса Крала. За переход чешского хавбека «молотобойцы» готовы предложить 23 миллиона евро.

По итогам минувшего сезона московский клуб финишировал на втором месте в Премьер-лиге, получив путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Антон Фетисов
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Комментарии (1)
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0
Spirit
08 Июня 2021, 11:15

Крала надо продавать, если цену хорошую предложат! А то заскучает чех в следующем сезоне и нах никому нужен не будет.

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