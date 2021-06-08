«Бока Хуниорс» интересуется нападающим ЦСКА

Аргентинский форвард Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может продолжить карьеру у себя на родине. Согласно данным Frenesi Azulgrana, нападающего хочет подписать «Бока Хуниорс».

Стороны уже вышли на связь и ведут переговоры по трансферу. Пока не раскрывается, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

Вторую половину минувшего сезона аргентинец провел в аренде за итальянский клуб «Беневенто». Адольфо принял участие в 15 поединках Серии А, отметившись двумя забитыми мячами. Клуб имеет право выкупа игрока, но пока не сделал предложения «армейцам».