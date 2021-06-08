«Бока Хуниорс» интересуется нападающим ЦСКА

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08 Июня 2021, 08:31,
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Аргентинский форвард Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может продолжить карьеру у себя на родине. Согласно данным Frenesi Azulgrana, нападающего хочет подписать «Бока Хуниорс».
Стороны уже вышли на связь и ведут переговоры по трансферу. Пока не раскрывается, будет ли это полноценный трансфер или аренда.
Вторую половину минувшего сезона аргентинец провел в аренде за итальянский клуб «Беневенто». Адольфо принял участие в 15 поединках Серии А, отметившись двумя забитыми мячами. Клуб имеет право выкупа игрока, но пока не сделал предложения «армейцам».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бока Хуниорс, Трансферы футбола - лето 2021, Адольфо Гайч