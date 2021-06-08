«Динамо» нашло альтернативу Годину

Защитник Корай Гюнтер, выступающий в Италии за «Верону», может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге. Об этом сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, в трансфере 26-летнего игрока заинтересовано столичное «Динамо». Стоит отметить, что приоритетным вариантом для москвичей остается уругваец Диего Годин, однако сделка далека до завершения.

Гюнтер защищает цвета «Вероны» с 2019 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан еще на два сезона.

В минувшем розыгрыше Серии А защитник провел 27 поединков, сделал два ассиста и получил четыре желтые карточки.