Агент Видаля прокомментировал интерес «Зенита» к игроку

Опытный полузащитник «Интера» Артуро Видаль не будет играть в России. Ранее в понедельник в Италии сообщили о твердом намерении «Зенита» заполучить чилийского ветерана.

Агент Фернандо Феличевич решительно опровергает данную информацию, называя ее «неправдой». Также в интервью Sport24 он добавил, что вообще не контактировал с чемпионами России по поводу потенциального трансфера 34-летнего футболиста.

Миланский «Интер» будет вынужден продавать звездных игроков из-за непростой финансовой ситуации, и сыгравший в прошлом сезоне 23 матча Видаль - один из кандидатов на выход.