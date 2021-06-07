Карпин станет ведущим «Коммент.Шоу»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин попробует себя в новой роли. На период чемпионата Европы 52-летний специалист переквалифицируется в ведущего YouTube-канала «Коммент.Шоу». О таком решении Карпин сообщил посредством своего аккаунта в «Инстаграме».

Отметим, что Валерий Георгиевич является товарищем ведущего Романа Гутцайта, также постоянными ведущими являются Константин Генич, Нобель Арустамян и Денис Казанском.

Героями выпуска «Коммент.Шоу» становятся известные люди в мире футбола. Программа однажды попала в скандальную ситуацию в связи с некорректной шуткой о тогдашнем наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.