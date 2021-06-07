«Спартак» снова задирает ЦСКА в «Твиттере»

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07 Июня 2021, 21:57,
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Московский «Спартак» продолжает публиковать сообщения в социальной сети «Твиттер» с упоминанием других клубов. В понедельник «красно-белые» пошутили над защитником ЦСКА Виктором Васиным. Игрок «армейцев» в игровых противостояниях с Джорданом Ларссоном был запечатлен на снимках с оригинальным выражением лица.
«Фил Джонс. Русская версия», - такова подпись под твитом «Спартака». Это отсылка к фото футболиста «Манчестер Юнайтед», которое сразу же разлетелось по всему миру.
Напомним, что после дерби с ЦСКА «Спартак» отметился противоречивым сообщением в «Твиттере» про «конюшню», за что был оштрафован на 60 тысяч рублей.
Phil Jones: Russian edition pic.twitter.com/EcFy1agQLL— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 7, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Виктор Васин