ЦСКА поспорит за игрока с «Лестером» и «Эвертоном»

Португальский полузащитник Жоау Палинья заинтересовал сразу несколько европейских клубов - «Лестер», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и московский ЦСКА.

Агент футболиста, который также является отцом игрока, заявил, что Паулинья рассматривает варианты с переходом в Примеру или английскую Премьер-лигу.

В комментарии для «Спорт-Экспресса» агент признался, что ЦСКА действительно выходил на контакт со «Спортингом» по поводу приобретения Паулиньи, но цена на футболиста увеличилась вдвое, поэтому возможность переезда в Россию представляется смутно.

Действующий контракт Паулиньи со «Спортингом» рассчитан до 2025 года.