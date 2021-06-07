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ЦСКА поспорит за игрока с «Лестером» и «Эвертоном»

07 Июня 2021, 20:30,

Португальский полузащитник Жоау Палинья заинтересовал сразу несколько европейских клубов - «Лестер», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и московский ЦСКА. 

Агент футболиста, который также является отцом игрока, заявил, что Паулинья рассматривает варианты с переходом в Примеру или английскую Премьер-лигу. 

В комментарии для «Спорт-Экспресса» агент признался, что ЦСКА действительно выходил на контакт со «Спортингом» по поводу приобретения Паулиньи, но цена на футболиста увеличилась вдвое, поэтому возможность переезда в Россию представляется смутно.

Действующий контракт Паулиньи со «Спортингом» рассчитан до 2025 года. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Жоау Палинья
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