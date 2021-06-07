ЦСКА поспорит за игрока с «Лестером» и «Эвертоном»

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07 Июня 2021, 20:30,
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Португальский полузащитник Жоау Палинья заинтересовал сразу несколько европейских клубов - «Лестер», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и московский ЦСКА.
Агент футболиста, который также является отцом игрока, заявил, что Паулинья рассматривает варианты с переходом в Примеру или английскую Премьер-лигу.
В комментарии для «Спорт-Экспресса» агент признался, что ЦСКА действительно выходил на контакт со «Спортингом» по поводу приобретения Паулиньи, но цена на футболиста увеличилась вдвое, поэтому возможность переезда в Россию представляется смутно.
Действующий контракт Паулиньи со «Спортингом» рассчитан до 2025 года.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Жоау Палинья