​Сюжет о первом визите Слуцкого на строящийся стадион в Волгограде

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий строит стадион для своей футбольной школы в родном Волгограде. Стадион носит необычное как для России название – «Бомбонера».

На канале «СЛУга футбола» был опубликован сюжет о первом визите Леонида Слуцкого на строящийся стадион. Сюжет представляет собой запись трансляции, которая велась в Instagram.

В ходе визита Леонид Слуцкий не только ознакомился с ходом строительства стадиона, но даже пробил первый пенальти на стадионе. Делать это пока пришлось не на красивом зелёном газоне, а прямо посреди строительной площадки.

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