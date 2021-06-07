​Идову стал полноценным игроком «Химок»

«Химки» объявили о подписании полноценного контракта с защитником Брайном Идову. 29-летний футболист расписался под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2022/2023.

С августа прошлого года Идову выступал за «Химки» на правах аренды. Контракт защитника принадлежал «Локомотиву», хотя и истекал в конце сезона.

Брайн Идову сыграл в 28 из 30 матчей «Химок» в прошлом чемпионате. Две игры защитник пропустил из-за дисквалификаций. На счету Идову 3 гола и 2 результативных паса.

«Химки», напомним, завершили чемпионат России на восьмой позиции, несмотря на плохой старт сезона.