​Идову стал полноценным игроком «Химок»

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07 Июня 2021, 16:24,
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«Химки» объявили о подписании полноценного контракта с защитником Брайном Идову. 29-летний футболист расписался под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2022/2023.
С августа прошлого года Идову выступал за «Химки» на правах аренды. Контракт защитника принадлежал «Локомотиву», хотя и истекал в конце сезона.
Брайн Идову сыграл в 28 из 30 матчей «Химок» в прошлом чемпионате. Две игры защитник пропустил из-за дисквалификаций. На счету Идову 3 гола и 2 результативных паса.
«Химки», напомним, завершили чемпионат России на восьмой позиции, несмотря на плохой старт сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Химки, Трансферы футбола - лето 2021, Брайн Идову, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021