​«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом на полгода – футболист не играл с 2018 года

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07 Июня 2021, 15:33,
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«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом. Новое трудовое соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до конца 2021 календарного года.
Из-за серьёзной травмы Борис Ротенберг очень давно не играл. В последний раз он появлялся на футбольном поле 5 декабря 2018 года в кубковом поединке против казанского «Рубина», отыграв всего 16 минут.
Добавим, что по итогам завершившегося сезона «Локомотив» занял третье место в чемпионате России и завоевал национальный кубок. В следующем сезоне «железнодорожники» будут выступать в Лиге Европы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Борис Ротенберг
А вы ещё спрашиваете, почему Локомотив ничего не добился в чемпионате с 2018 года?))