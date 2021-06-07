​«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом на полгода – футболист не играл с 2018 года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом. Новое трудовое соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до конца 2021 календарного года.

Из-за серьёзной травмы Борис Ротенберг очень давно не играл. В последний раз он появлялся на футбольном поле 5 декабря 2018 года в кубковом поединке против казанского «Рубина», отыграв всего 16 минут.

Добавим, что по итогам завершившегося сезона «Локомотив» занял третье место в чемпионате России и завоевал национальный кубок. В следующем сезоне «железнодорожники» будут выступать в Лиге Европы.