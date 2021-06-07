«Рубин» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

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07 Июня 2021, 13:47,
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Хавбек стамбульского «Фенербахче» Димитрис Пелкас находится в сфере интересов казанского «Рубина». Как сообщает Ajansspor, российский клуб предложил за греческого футболиста шесть миллионов евро, однако эта сумма не устроила «канареек».
По данным источника, турецкий гранд желает выручить с трансфера полузащитника не менее десяти миллионов евро. Не исключено, что «Рубин» увеличит свое предложение.
Еще одним претендентом на Пелкаса является французский «Лион».
В прошлом сезоне Димитрис провел 42 поединка, записав на свой счет десять голов и восемь ассистов. Трудовое соглашение грека со стамбульским клубом рассчитано до середины 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рубин, Трансферы футбола - лето 2021, Димитрис Пелкас