«Рубин» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

Хавбек стамбульского «Фенербахче» Димитрис Пелкас находится в сфере интересов казанского «Рубина». Как сообщает Ajansspor, российский клуб предложил за греческого футболиста шесть миллионов евро, однако эта сумма не устроила «канареек».

По данным источника, турецкий гранд желает выручить с трансфера полузащитника не менее десяти миллионов евро. Не исключено, что «Рубин» увеличит свое предложение.

Еще одним претендентом на Пелкаса является французский «Лион».

В прошлом сезоне Димитрис провел 42 поединка, записав на свой счет десять голов и восемь ассистов. Трудовое соглашение грека со стамбульским клубом рассчитано до середины 2023 года.