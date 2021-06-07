ЦСКА возобновил интерес к игроку «Спортинга»

Московский ЦСКА возобновил интерес к хавбеку лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинье, информирует Correio da Manha. «Армейцы» сделали запрос по трансферу футболиста, чтобы уточнить его трансферную стоимость.

По данным источника, португальский гранд рассчитывает выручить с продажи полузащитника порядка 30 миллионов евро. Контракт Палиньи со «Спортингом» рассчитан до лета 2025 года. Отметим, что игрок включен в заявку сборной Португалии на чемпионат Европы-2020.

В прошлом сезоне Палинья провел 32 встречи в Примейре, отметившись одним голом. Вместе со «Спортингом» игрок стал чемпионом Португалии.