ЦСКА и «Спартак» претендуют на канадского форварда

Форвард Кайл Ларин, выступающий в турецкой Суперлиге за стамбульский «Бешикташ», пользуется спросом в российской Премьер-лиге. Об этом информирует Milliyet.

Источник утверждает, что подписать 26-летнего канадского нападающего хотят московские ЦСКА и «Спартак». Сам игрок желает остаться в Турции, однако руководство «Бешикташа» готово расстаться с ним, если получит выгодное предложение.

Нападающий играет за «орлов» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2022 года.

В сезоне-2020/2021 Ларин провел 45 поединков, записав на свой счет 23 гола и шесть результативных передач.