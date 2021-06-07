Стало известно, кто может сменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

Стало известно, кто может сменить венгерского функционера Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС. Согласно информации издания «Спорт-экспресс», новым руководителем станет серб Милорад Мажич.

Согласно данным источника, функционер на протяжении нескольких недель изучает русский язык. Ожидается, что Мажич может сменить Кашшаи уже этим летом, несмотря на действующее соглашение венгра с российским футбольным союзом до середины 2022 года.

Ранее Милорад являлся одним из топ-арбитров Европы. Последнее время он руководил судейским департаментом на Кипре.