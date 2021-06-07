Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Стало известно, кто может сменить Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС

07 Июня 2021, 09:16,

Стало известно, кто может сменить венгерского функционера Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства РФС. Согласно информации издания «Спорт-экспресс», новым руководителем станет серб Милорад Мажич.

Согласно данным источника, функционер на протяжении нескольких недель изучает русский язык. Ожидается, что Мажич может сменить Кашшаи уже этим летом, несмотря на действующее соглашение венгра с российским футбольным союзом до середины 2022 года.

Ранее Милорад являлся одним из топ-арбитров Европы. Последнее время он руководил судейским департаментом на Кипре.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РФС, Виктор Кашшаи, Милорад Мажич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»
Малиновский: «В чемпионате Италии есть игроки, которые лучше Роналду»  
​Финалист Лиги чемпионов, лучший ассистент Серии А и тренер с «Золотым мячом»: представляем сборную Украины
​Финалист Лиги чемпионов, лучший ассистент Серии А и тренер с «Золотым мячом»: представляем сборную Украины  
Популярные материалы
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Сборная России чуть не проиграла экспериментальному составу Польши: кто был худшим в расстановке Черчесова
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» нашёл замену Кралу
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели
​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
1 1
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
1 1
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
1 1
«Мир бильярда». Выпуск от 29.05.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 29.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей