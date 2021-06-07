Олич пригласит в ЦСКА тренера из второй лиги чемпионата Хорватии

Стал известен специалист, который пополнит тренерский штаб Ивицы Олича в московском ЦСКА. Об этом рапортует Sportnews.hr.

Согласно сведениям источника, ряды «армейского» клуба пополнит Динко Еличич, который в прошлом сезоне работал в команде второго дивизиона чемпионата Хорватии «Кустошии».

Напомним, что Олич был назначен наставником ЦСКА в марте текущего года. Хорватского специалиста пригласили в клуб после отставки Виктора Ганчаренко. До переезда в Москву Ивица несколько лет работал ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии.

По итогам минувшего сезона «армейцы» финишировали на шестом месте в Премьер-лиге.