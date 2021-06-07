Агент Клаудиньо отреагировал на интерес «Зенита»

Футбольный агент Луис Гарсия, который представляет интересы хавбека «Брагантино» Клаудиньо Родригеса, отреагировал на информацию об интересе петербургского «Зенита» к игроку.

«Предложений от «Зенита» не поступало», - ответил представитель игрока на вопрос корреспондента издания «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщили, что «сине-бело-голубые» близки к приобретению бразильского футболиста за 15 миллионов евро.

За свою карьеру в «Брагантино» Клаудиньо провел 122 поединка, в которых записал на свой счет 32 забитых мяча и 24 результативные передачи.