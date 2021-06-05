​Жирков: «В ЦСКА меня не зовут»

Опытный защитник сборной России Юрий Жирков после контрольного матча против Болгарии (победа 1:0) уделил время болельщикам. Жирков раздавал автографы и фотографировался с фанатами. Один из них попросил футболиста вернуться в ЦСКА.

«Меня никто не зовёт», - ответил Жирков.

Контракт 37-летнего Юрия Жиркова с «Зенитом» истёк с завершением сезона, и теперь футболист является свободным агентом. За ЦСКА Жирков выступал с 2004 по 2009 год.

Добавим, что Юрий Жирков является игроком основного состава сборной России, чему многие удивляются, учитывая возраст футболиста.