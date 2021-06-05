​Жирков имеет предложения от клубов РПЛ

Опытный защитник Юрий Жирков имеет предложения от нескольких клубов российской Премьер-лиги. Об этом на своих страницах сообщает sport24 со ссылкой на источник в окружении футболиста.

С конца января 2016 года Юрий Жирков выступал за «Зенит», но его контракт с питерцами истёк, и теперь футболист обрёл статус свободного агента.

Стоит сказать, что летом Жиркову исполнится 38 лет. Несмотря на возраст, Юрий регулярно получает вызовы в сборную России и, что важно, является игроком основного состава национальной команды. Станислав Черчесов после игры против Болгарии заявил, что Жирков способен сыграть во всех матчах на предстоящем чемпионате Европы.