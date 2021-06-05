Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Жирков имеет предложения от клубов РПЛ

05 Июня 2021, 21:51,

Опытный защитник Юрий Жирков имеет предложения от нескольких клубов российской Премьер-лиги. Об этом на своих страницах сообщает sport24 со ссылкой на источник в окружении футболиста.

С конца января 2016 года Юрий Жирков выступал за «Зенит», но его контракт с питерцами истёк, и теперь футболист обрёл статус свободного агента.

Стоит сказать, что летом Жиркову исполнится 38 лет. Несмотря на возраст, Юрий регулярно получает вызовы в сборную России и, что важно, является игроком основного состава национальной команды. Станислав Черчесов после игры против Болгарии заявил, что Жирков способен сыграть во всех матчах на предстоящем чемпионате Европы.

Оцените материал:
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Юрий Жирков, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
1 1
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
1 1
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
1 1
«Мир бильярда». Выпуск от 29.05.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 29.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей