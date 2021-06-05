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​Слуцкий – о словах Салиховой: «Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе»

05 Июня 2021, 20:34,

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий по поводу слов супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. Она заявила, что считает Слуцкого лучшим российским тренером.

«Сразу видно, что женщина отлично разбирается в футболе», - с улыбкой сказал Слуцкий «Рейтингу Букмекеров».

Напомним, что Леонид Слуцкий по итогам завершившегося сезона вывел «Рубин» в еврокубки, а именно в Лигу конференций. Речь идёт о третьем клубном турнире УЕФА, который запускается со следующего сезона.

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года после периода в Европе.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Зарема Салихова
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