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Жена Федуна: «За два года «Спартак» подписал лишь одного качественного российского игрока»

05 Июня 2021, 13:44,

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова поделилась мнением о работе селекционного отдела «красно-белых».

«Спартак» за два года приобрел только одного качественного российского игрока - Соболева. Весь год клубу не хватало двух сильных российских игроков для глубины состава. Селекция отсутствует и не дает результата», - написала Салихова в своем телеграм-канале.

По итогам сезона-2020/2021 российской Премьер-лиги «Спартак» финишировал на втором месте, получив путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

После завершения сезона пост главного тренера команды покинул немецкий специалист Доменико Тедеско. На его место был назначен португалец Руй Витория. Салихова была против приглашения этого наставника. После его назначения Зарема покинула совет директоров столичного клуба.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Зарема Салихова
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