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Боярский: «Черчесов вряд ли придёт в «Спартак» после слов Салиховой»

05 Июня 2021, 12:36,

Давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

«Невежливо и некорректно! Черчесов ничего не будет отвечать. После таких слов он вряд ли придет в «Спартак», - передает слова Боярского издание «Спорт-экпресс».

Ранее Салихова в критической форме высказалась о возможном приходе Черчесова на пост главного тренера «красно-белых». Женщина заявила, что наставник сборной России возглавит «Спартак» только через ее труп.

В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в РПЛ. По окончании чемпионата клуб покинул Доменико Тедеско. Освободившееся место занят португальский тренер Руй Витория.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Михаил Боярский
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
05 Июня 2021, 13:03

Шляпе прям неймётся. Прорвало словесным поносом...

1
ILLNAT
05 Июня 2021, 12:45

Ждём едких и убогих комментариев питерской школоты) Ведь надо поддержать своего кумира,любимого актера,который тоже сует свой нос в чужие дела.)

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