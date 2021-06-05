Боярский: «Черчесов вряд ли придёт в «Спартак» после слов Салиховой»

Давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

«Невежливо и некорректно! Черчесов ничего не будет отвечать. После таких слов он вряд ли придет в «Спартак», - передает слова Боярского издание «Спорт-экпресс».

Ранее Салихова в критической форме высказалась о возможном приходе Черчесова на пост главного тренера «красно-белых». Женщина заявила, что наставник сборной России возглавит «Спартак» только через ее труп.

В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте в РПЛ. По окончании чемпионата клуб покинул Доменико Тедеско. Освободившееся место занят португальский тренер Руй Витория.