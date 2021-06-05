Жена Федуна назвала лучшего российского тренера

Зарема Салихова, которая является супругой владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, высказала свое мнение о главном тренере казанского «Рубина» Леониде Слуцком.

«На мой взгляд, лучший русский тренер - это Слуцкий. Интересно понаблюдать за «Рубином» в следующем сезоне», - написала Салихова в своем телеграм-канале.

По итогам прошлого сезона казанская команда под руководством Слуцкого заняла четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ранее Салихова выступила против прихода Станислава Черчесова на пост рулевого «Спартака». В настоящий момент специалист возглавляет национальную сборную России.