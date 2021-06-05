«Ростов» подписал защитника «Зенита»

Защитник Данила Прохин сменил клубную прописку. 20-летний футболист перешел из петербургского «Зенита» в «Ростов». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Отмечается, что в следующем сезоне Прохин будет выступать на правах аренды за «Сочи».

В сезоне-2020/2021 Данила уже защищал цвета южан. Футболист принял участие в семи встречах российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом. В пассиве игрока желтая карточка.

По итогам прошлого сезона «Ростов» финишировал на девятом месте в чемпионате России, а «Сочи» занял пятую строчку.