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«Ростов» подписал защитника «Зенита»

05 Июня 2021, 10:19,

Защитник Данила Прохин сменил клубную прописку. 20-летний футболист перешел из петербургского «Зенита» в «Ростов». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Отмечается, что в следующем сезоне Прохин будет выступать на правах аренды за «Сочи».

В сезоне-2020/2021 Данила уже защищал цвета южан. Футболист принял участие в семи встречах российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом. В пассиве игрока желтая карточка.

По итогам прошлого сезона «Ростов» финишировал на девятом месте в чемпионате России, а «Сочи» занял пятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Ростов, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Данила Прохин
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