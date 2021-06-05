Бывший игрок ЦСКА: «Если Гинер уйдет, «армейцы» превратятся в «спартачей»

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05 Июня 2021, 00:04,
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Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Варламов порассуждал о будущем «красно-синей» команды.
Варламов считает, что если нынешний президент клуба Евгений Гинер покинет команду, то ЦСКА превратится в «Спартак» из-за постоянных смен менеджеров и главных тренеров. На данный момент, по убеждению Варламова, Гинер уже не имеет решающего слова при принятии решений после продажи клуба ВЭБу, как говорит бывший защитник в интервью для «Спорт-Экспресс».
С 2008 по 2021 год Варламов работал с молодёжными командами «армейцев», но покинул должность ради взрослого футбола в чемпионате Латвии. Отработав полгода, специалист оставил «Ригу» и сейчас находится в поиске нового коллектива.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Евгений Гинер, Евгений Варламов
Гинер сейчас больше делает вид что он есть