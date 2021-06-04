Агент Кровиновича прокомментировал интерес ЦСКА к игроку

Московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Филипу Кровиновичу. Такую информацию в пятницу распространила A Bola.

Специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Ольга Ермакова связалась с агентом футболиста Марьяном Шишичем и получила комментарий: «На данный момент у меня нет никакой информации о возможном интересе со стороны ЦСКА к моему клиенту. Но если эта информация получит подтверждение, конечно, мы со всей серьезностью примем ее к сведению».

Филипу Кровиновичу 25 лет, прошлый сезон он провел в «Ноттингем Форест». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 4 млн евро.