Салихова - о продаже Крала: «Это финансовое преступление»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что продавать игроков до чемпионата Европы 2020 года ни в коем случае нельзя.

3 июня Салихова создала личный канал в «Телеграме», в чате которого отвечает на вопросы подписчиков. Один из болельщиков поинтересовался, как обстоят дела с продажей Алекса Крала в «Вест Хэм». Салихова ответила, что продавать игроков до их выступления на чемпионате Европы - финансовое преступление для клуба.

В четверг представители «Вест Хэма» уже заявили, что интерес к игроку «Спартака» - это всего лишь слухи.

Трансферная стоимость Крала оценивается Transfermarkt в 10 миллионов евро.