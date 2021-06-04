Салихова - о продаже Крала: «Это финансовое преступление»

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04 Июня 2021, 21:25,
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова считает, что продавать игроков до чемпионата Европы 2020 года ни в коем случае нельзя.
3 июня Салихова создала личный канал в «Телеграме», в чате которого отвечает на вопросы подписчиков. Один из болельщиков поинтересовался, как обстоят дела с продажей Алекса Крала в «Вест Хэм». Салихова ответила, что продавать игроков до их выступления на чемпионате Европы - финансовое преступление для клуба.
В четверг представители «Вест Хэма» уже заявили, что интерес к игроку «Спартака» - это всего лишь слухи.
Трансферная стоимость Крала оценивается Transfermarkt в 10 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Алекс Крал, Зарема Салихова