ЦСКА заинтересован хорватским игроком

Московский ЦСКА собирается подписать хорватского полузащитника Филипа Кровиновича.

В услугах Кровиновича заинтересован лично главный тренер «армейцев» Ивица Олич, который до этого был помощником главного тренера сборной Хорватии. «Бенфика», которой принадлежит полузащитник, больше не нуждается в игроке, поэтому рассматривает любые предложения по его продаже, как сообщает портал A Bola.

Последние два сезона Кровинович провёл в Англии. Сперва футболист был отдан в аренду в «Вест Бромвич», а затем в «Ноттингем Форест».

На счету 25-летнего хавбека более чем по 50 матчей в чемпионатах Англии, Португалии и Хорватии.