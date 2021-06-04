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​Названа зарплата Месси по новому контракту, лучший игрок Армении отказал «Зениту», Роналду договаривается с «ПСЖ» - в главных слухах недели

04 Июня 2021, 20:41,

В главных слухах недели вы узнаете о том, сколько будет зарабатывать  Лионель Месси по условиям нового контракта с «Барселоной», почему лучший футболист Армении отказал «Зениту», и какое будущее может ждать Криштиану Роналду. Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Названа зарплата Месси по новому контракту

Всё идёт к тому, что Лионель Месси останется в «Барселоне». Подписание Серхио Агуэро – близкого друга Месси – является хорошим сигналом для каталонского клуба. На неделе СМИ раскрыли заработную плату Месси  по новому контракту с «сине-гранатовыми». Речь идёт о 60 миллионах евро за сезон. С учётом выплат по налогам звёздный аргентинец будет зарабатывать приблизительно 35 миллионов евро в год.

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«Реал» не стал переманивать Почеттино из-за Мбаппе

На неделе на тренерский мостик «Реала» вернулся Карло Анчелотти. Этому назначению предшествовал ряд слухов. В информацию о том, что «сливочные» выходили на Жозе Моуринью, верится как-то с трудом, ведь португалец только недавно подписал контракт с «Ромой» и готовится начать работу в новом клубе. А вот информация о контактах мадридцев с Маурисио Почеттино выглядит правдоподобно.

Слухи говорят о том, что «Реал» действительно хотел переманить Маурисио Почеттино у «ПСЖ», однако в определённый момент «сливочные» выключились из борьбы за тренера. «Реал» решил не портить отношения с «ПСЖ», учитывая желание клуба подписать Килиана Мбаппе уже этим летом.

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Лучший игрок Армении отказал «Зениту»

Генрих Мхитарян продлил контракт с «Ромой», хотя на фоне былых проблем футболиста с новым главным тренером команды Жозе Моуринью никто бы не удивился уходу лучшего игрока Армении в другой клуб. Поговаривают, что подписать Мхитаряна пытались несколько клубов, в частности российский «Зенит». Впрочем, предложение из Санкт-Петербурга не устроило армянского атакующего полузащитника.

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Конте не считает проект «Тоттенхэма» перспективным

«Тоттенхэм» ищет нового главного тренера и ведёт переговоры с Антонио Конте. Итальянский специалист был готов вернуться в Премьер-лигу Англии, но теперь такая вероятность считается достаточно низкой. В ходе переговоров Конте не получил требуемых гарантий по усилению состава и посчитал проект «шпор» бесперспективным. Впрочем, Даниэль Леви не теряет надежд  убедить итальянца.

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Роналду договаривается с «ПСЖ»

Будущее Криштиану Роналду остаётся обсуждаемой темой в футбольных СМИ. Слухи говорят о том, что вероятность перехода португальца в другой клуб остаётся высокой, учитывая возвращение на тренерский мостик «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Поговаривают, что переговоры по трансферу Роналду уже начал «ПСЖ». Частью сделки может стать Мауро Икарди, который давно находится на радаре «старой синьоры».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Барселона, Реал Мадрид, Тоттенхэм, ПСЖ, Рома, Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Лионель Месси, Антонио Конте, Маурисио Почеттино, Генрих Мхитарян, Главные слухи недели
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