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«Спартак» хочет подписать сербского полузащитника

04 Июня 2021, 20:38,

Московский «Спартак» поспорит с лондонским «Кристал Пэлас» за игрока «Торино» Сашу Лукича. 

Сербский полузащитник отыграл в предыдущем сезоне 32 матча, забив три мяча. 

Услугами хавбека интересуются московский «Спартак» и «Кристал Пэлас», как передаёт итальянский журналист Джанлуки ди Марцио. Сам футболист не определился с выбором, так как оба варианта для него выглядят неплохими. В случае с «Кристал Пэлас» Лукич окажется в английской Премьер-лиге, а в случае со «Спартаком» поиграет в Лиге чемпионов. 

Лукич уже заигран за сборную Сербии и провел в национальной команде 15 матчей. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Торино, Кристал Пэлас, Трансферы футбола - лето 2021, Саша Лукич
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