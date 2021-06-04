«Спартак» хочет подписать сербского полузащитника

Московский «Спартак» поспорит с лондонским «Кристал Пэлас» за игрока «Торино» Сашу Лукича.

Сербский полузащитник отыграл в предыдущем сезоне 32 матча, забив три мяча.

Услугами хавбека интересуются московский «Спартак» и «Кристал Пэлас», как передаёт итальянский журналист Джанлуки ди Марцио. Сам футболист не определился с выбором, так как оба варианта для него выглядят неплохими. В случае с «Кристал Пэлас» Лукич окажется в английской Премьер-лиге, а в случае со «Спартаком» поиграет в Лиге чемпионов.

Лукич уже заигран за сборную Сербии и провел в национальной команде 15 матчей.