​«Ростов» будет платить Комличенко меньшую часть зарплаты

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04 Июня 2021, 19:19,
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В пятницу днём известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил о том, что форвард Николай Комличенко близок к переходу из «Динамо» в «Ростов» на правах аренды с опцией выкупа. Вечером журналист Максим Алланазаров дополнил информацию через свой канал «Вы кого мне притащили?!» в Telegram.
По данным журналиста, «Ростов» в период аренды будет платить Николаю Комличенко 200 тысяч евро в месяц. Остальные 600 тысяч футболист будет получать от «Динамо».
В 25 матчах чемпионата России в сезоне 2020/2021 25-летний Николай Комличенко записал на свой счёт 4 гола. Игрок оценивается в 3,5 миллиона евро экспертами из transfermarkt.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Динамо Москва, Ростов, Трансферы футбола - лето 2021, Николай Комличенко