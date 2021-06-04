​«Ростов» будет платить Комличенко меньшую часть зарплаты

В пятницу днём известный инсайдер Нобель Арустамян сообщил о том, что форвард Николай Комличенко близок к переходу из «Динамо» в «Ростов» на правах аренды с опцией выкупа. Вечером журналист Максим Алланазаров дополнил информацию через свой канал «Вы кого мне притащили?!» в Telegram.

По данным журналиста, «Ростов» в период аренды будет платить Николаю Комличенко 200 тысяч евро в месяц. Остальные 600 тысяч футболист будет получать от «Динамо».

В 25 матчах чемпионата России в сезоне 2020/2021 25-летний Николай Комличенко записал на свой счёт 4 гола. Игрок оценивается в 3,5 миллиона евро экспертами из transfermarkt.